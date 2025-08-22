ТСН в социальных сетях

Впервые в карьере: украинский прыгун в высоту выиграл этап Бриллиантовой лиги

Олег Дорощук триумфовал на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

Олег Дорощук

Олег Дорощук / © Associated Press

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в бельгийском Брюсселе.

24-летний уроженец Кропивницкого выиграл соревнования с результатом 2,25 метра. Эта высота ему покорилась с первой попытке.

Второе место занял бельгиец Томас Кармой, который взял высоту 2,25 метра с третьей попытки. Замкнул тройку призеров ямаец Ромейн Бекфорд – 2,22 метра.

Еще один украинец – Дмитрий Никитин – занял 10-е место (2,14 метра). Для него это было дебютное выступление в карьере на этапе Бриллиантовой лиги.

Для Дорощука это первая в карьере победа на этапе Бриллиантовой лиги. Он в шестой раз подряд поднялся на пьедестал на этапах Бриллиантовой лиги.

Также Дорощук во второй раз подряд отобрался в финал сезона Бриллиантовой лиги.

Дорощук – третий украинец, кому удалось квалифицироваться в финал сезона Бриллиантовой лиги-2025. Ранее в женских прыжках в высоту это сделали Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Ранее сообщалось, что Магучих без результата завершила выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.

