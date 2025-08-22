- Дата публикации
Впервые в карьере: украинский прыгун в высоту выиграл этап Бриллиантовой лиги
Олег Дорощук триумфовал на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в бельгийском Брюсселе.
24-летний уроженец Кропивницкого выиграл соревнования с результатом 2,25 метра. Эта высота ему покорилась с первой попытке.
Второе место занял бельгиец Томас Кармой, который взял высоту 2,25 метра с третьей попытки. Замкнул тройку призеров ямаец Ромейн Бекфорд – 2,22 метра.
Еще один украинец – Дмитрий Никитин – занял 10-е место (2,14 метра). Для него это было дебютное выступление в карьере на этапе Бриллиантовой лиги.
Для Дорощука это первая в карьере победа на этапе Бриллиантовой лиги. Он в шестой раз подряд поднялся на пьедестал на этапах Бриллиантовой лиги.
Также Дорощук во второй раз подряд отобрался в финал сезона Бриллиантовой лиги.
Дорощук – третий украинец, кому удалось квалифицироваться в финал сезона Бриллиантовой лиги-2025. Ранее в женских прыжках в высоту это сделали Ярослава Магучих и Юлия Левченко.
Ранее сообщалось, что Магучих без результата завершила выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.