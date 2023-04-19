Впервые за 10 лет: Украина завоевала "золото" чемпионата Европы по вольной борьбе

Также украинские борцы выиграли две "бронзы".

Сборная Украины успешно выступает на чемпионате Европы-2023 по вольной борьбе, который проходит в хорватском Загребе.

В первый день медальных схваток сразу трое украинцев смогли подняться на пьедестал почета.

Василий Михайлов стал чемпионом Европы в весовой категории до 79 кг. В финальной схватке украинец победил действующего чемпиона Европы Георгиса Кугиумцидиса из Греции – 3:1.

Для 27-летнего Василия это первое золото ЧЕ в карьере. Также это первая победа Украины на континентальном первенстве в мужской вольной борьбе за последние 10 лет.

До этого в последний раз Украина завоевывала золотую медаль в вольной борьбе среди мужчин в 2013 году. Тогда Павел Олейник стал чемпионом в весовой категории до 96 кг.

Кроме "золота" Михайлова, украинская команда на ЧЕ-2023 также выиграла две бронзовые награды. Это сделали Эрик Арушанян (вес до 65 кг) и Игорь Никифорук (вес до 70 кг).

В поединке за "бронзу" 24-летний Арушанян одолел Али Рахимзаде из Азербайджана – 7:6. Для украинского борца это вторая в карьере бронзовая медаль чемпионата Европы.

24-летний Никифорук в бронзовой схватке победил поляка Патрика Оленчина – 6:1. Для нашего спортсмена это вторая "бронза" на ЧЕ в карьере – он также становился призером соревнований в 2021 году.

Ранее сообщалось, что украинка Камила Конотоп с континентальным рекордом стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.

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