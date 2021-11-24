Впервые за 14 лет: "Динамо" и "Шахтер" повторили исторический антирекорд в Лиге чемпионов

Впервые за 14 лет: "Динамо" и "Шахтер" повторили исторический антирекорд в Лиге чемпионов

Оба украинских гранда потеряли шансы пробиться в еврокубковую весну.

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" повторили самый плохой результат украинских клубов за всю историю выступлений в Лиге чемпионов.

За тур до завершения группового этапа и "бело-синие, и "горняки" потеряли шансы на попадание в плей-офф еврокубков. В последних матчах "Динамо" дома проиграло "Баварии" (1:2), а "Шахтер" на выезде уступил "Интеру" (0:2). Таким образом, перед заключительным туром группового раунда в активе обоих украинских клубов только по одному очку.

"Динамо" и "Шахтер" повторили собственный антирекорд в Лиге чемпионов. Впервые за 14 лет киевляне и "горняки" вместе остались без еврокубковой весны по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

Такой европровал украинских грандов произошел во второй раз в истории. Впервые "Динамо" и "Шахтер" синхронно финишировали последними в своих группах Лиги чемпионов в сезоне-2007/08. Тогда киевляне соревновались в квартете с "Манчестер Юнайтед", "Ромой" и "Спортингом", а донецкий клуб противостоял "Милану", "Селтику" и "Бенфике".

Украина впервые с сезона-2007/08 не будет представлена в плей-офф Лиги Европы. Что касается плей-офф Лиги чемпионов, то туда последний раз украинский клуб выходил четыре года назад - "Шахтер" в кампании-2017/18.