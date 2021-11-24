Впервые за 14 лет: "Динамо" и "Шахтер" повторили исторический антирекорд в Лиге чемпионов

Оба украинских гранда потеряли шансы пробиться в еврокубковую весну.
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" повторили самый плохой результат украинских клубов за всю историю выступлений в Лиге чемпионов.
За тур до завершения группового этапа и "бело-синие, и "горняки" потеряли шансы на попадание в плей-офф еврокубков. В последних матчах "Динамо" дома проиграло "Баварии" (1:2), а "Шахтер" на выезде уступил "Интеру" (0:2). Таким образом, перед заключительным туром группового раунда в активе обоих украинских клубов только по одному очку.
"Динамо" и "Шахтер" повторили собственный антирекорд в Лиге чемпионов. Впервые за 14 лет киевляне и "горняки" вместе остались без еврокубковой весны по итогам группового этапа Лиги чемпионов.
Такой европровал украинских грандов произошел во второй раз в истории. Впервые "Динамо" и "Шахтер" синхронно финишировали последними в своих группах Лиги чемпионов в сезоне-2007/08. Тогда киевляне соревновались в квартете с "Манчестер Юнайтед", "Ромой" и "Спортингом", а донецкий клуб противостоял "Милану", "Селтику" и "Бенфике".
Украина впервые с сезона-2007/08 не будет представлена в плей-офф Лиги Европы. Что касается плей-офф Лиги чемпионов, то туда последний раз украинский клуб выходил четыре года назад - "Шахтер" в кампании-2017/18.
- В этом сезоне "Динамо" автоматически попало в основной раунд Лиги чемпионов как чемпион Украины. Конкуренцию команде Мирчи Луческу в группе составили "Бавария", "Барселона" и "Бенфика".
- "Шахтер" как серебряный призер УПЛ преодолел два раунда квалификации, обыграв "Генк" и "Монако". На групповом этапе соперниками подопечных Роберто Де Дзерби стали "Реал", "Интер" и "Шериф".
- В следующем сезоне в связи с низкими позициями в рейтинге коэффициентов УЕФА обладатель серебряных и золотых наград Чемпионата Украины вынужден будет пробиваться в группу Лиги чемпионов через сито квалификации.