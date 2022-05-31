Впервые за 14 лет: украинская теннисистка вышла в парный полуфинал Roland Garros

Впервые за 14 лет: украинская теннисистка вышла в парный полуфинал Roland Garros

Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграет в полуфинале парного турнира Roland Garros-2022.

В четвертьфинале турнира Большого шлема 29-летняя украинка в паре с Еленой Остапенко из Латвии победили представительниц Бельгии Марину Заневскую и Кимберли Циммерманн.

Матч продолжался 1 час 53 минуты и завершился со счетом 6:3, 5:7, 6:2.

Для Людмилы Киченко это будет первый в карьере полуфинал на турнире Большого шлема. Раньше ее лучшим результатом был четвертьфинал на Roland Garros и US Open в 2019 году.

Более того, представительница Украины впервые за 14 лет сыграет в парном полуфинале турнира Большого шлема. В последний раз до этой стадии на Roland Garros-2008 доходили сестры Алена и Екатерина Бондаренко.

Людмила Киченок - единственная украинка, сумевшая пробиться в полуфинал на Roland Garros-2022. В четвертьфинале борьбу завершила Марта Костюк в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Руссе.

За выход в финал Киченок и Остапенко сразятся с победительницами матча Каролин Гарсия / Кристина Младенович (Франция) - Сюй Ифань / Ян Чжаосюань (Китай).

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинка Катарина Завацкая с победы стартовала на турнире в Италии.

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