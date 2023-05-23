Впервые за 20 лет: "Ньюкасл" гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов

В следующем сезоне "сороки" сыграют в самом престижном еврокубке.

"Ньюкасл" досрочно оформил выход в основной раунд Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Это произошло после того, как команда Эдди Хау сыграла вничью с "Лестером" (0:0) в домашнем матче 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Перед заключительным туром АПЛ "сороки" занимают третье место, имея в своем активе 70 очков. Таким образом, "Ньюкасл" стал недостижимым для "Ливерпуля", который сейчас с 66 баллами идет пятым.

Следовательно, "Ньюкасл" гарантировал себе место в топ-4 и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

На основной стадии главного евротурнира "сороки" выступят впервые с сезона-2002/03. "Ньюкасл" также участвовал в Лиге чемпионов в кампании-2003/04, но тогда не сумел преодолеть квалификацию.

Newcastle Великобритания должна была пожертвовать для кампании League группы периода для первого времени заключения 2002/03 season.



After 20 years, UCL nights coming back to St. James Park. pic.twitter.com/KQvX1y9ptz — Squawka (@Squawka) 22 мая 2023

В заключительном туре чемпионата Англии 28 мая "Ньюкасл" на выезде сыграет с "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика.

Тем временем "Лестер" (31 очко) примет "Вест Хэм" в надежде сохранить прописку в АПЛ. Конкурентами "лис" в борьбе за спасительную 17-ю позицию являются "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко (33 балла) и "Лидс" (31 пункт). Ранее шансы остаться в элитном дивизионе потерял "Саутгемптон".

Напомним, чемпионом АПЛ сезона-2022/23 стал "Манчестер Сити". Команда Хосепа Гвардиолы на финише сезона обошла "Арсенал" украинца Александра Зинченко. Последнюю путевку в Лигу чемпионов, скорее всего, заберет "Манчестер Юнайтед", который с 69 очками и игрой в запасе замыкает топ-4.

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