Впервые за 24 года: Украина триумфовала в упражнениях на колоде юниорского чемпионата Европы

В Мюнхене продолжается мультиспортивный чемпионат Европы-2022, на котором украинская гимнастка Анна Лащевская завоевала "золото" среди юниоров.
Украинская гимнастка Анна Лащевская добыла в борьбе "золото" мультиспортивного чемпионата Европы-2022 среди юниоров в упражнениях на колоде.
Украинка набрала за свое упражнение 13 200 баллов, что позволило ей занять первое место.
В последний раз украинские юниорки получали "золото" на чемпионате Европы еще в 2002 году. Тогда чемпионками стали Алина Козич (брусья) и Мирабелла Ахуну (свободные упражнения). Именно на колоде украинки не побеждали на юниорском чемпионате Европы еще с 1998 года: в последний раз это делала Ольга Расщупкина.
Напомним, что украинские парагребли Светлана Богуславская и Ярослав Коюда принесли Украине первое "золото" на мультиспортивном чемпионате Европы-2022 в немецком Мюнхене.
В целом Украина завоевала уже шесть комплектов наград в Германии. Мультиспортивный чемпионат Европы-2022 проходит с 11 по 21 августа в Мюнхене.
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