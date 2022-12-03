Впервые за 28 лет: на ЧМ-2022 установили еще одно уникальное достижение

На мировом первенстве ни одна сборная не смогла выиграть все матчи группового этапа.

В пятницу, 2 декабря, завершились все матчи группового этапа чемпионата мира-2022, по итогам которых стали известны все пары соперников 1/8 финала.

В ходе группового раунда было установлено уникальное достижение – ни одна из команд не смогла одержать три победы в трех турах. То есть максимальное количество набранных очков сборными на чемпионате мира не составило девять баллов. В последний раз такое случалось 28 лет назад, на ЧМ-1994.

Отметим, что по семь очков в группах набрали Нидерланды, Англия и Марокко. Подавляющее количество команд, вышедших в плей-офф, имеют по шесть очков. С пятью баллами в 1/8 финала вышли США и Хорватия, с четырьмя – Южная Корея, Испания и Польша.

Первый этап плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре состоится с 3 по 6 декабря.

В стартовом матче 1/8 финала встретятся сборные Нидерландов и США. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

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