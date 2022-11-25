Впервые за 36 лет: на чемпионате мира по футболу установили неожиданное достижение

В 16 поединках Мундиаля в Катаре не было показано ни одной красной карточки.

Команды-участницы чемпионата мира-2022 по футболу установили интересное достижение на турнире, который с 20 ноября по 18 декабря продлится в Катаре.

За пять дней Мундиаля, в течение которых зрители имели возможность увидеть 16 матчей первого тура группового этапа ЧМ-2022, арбитры не продемонстрировали игрокам ни одной красной карточки.

Таким образом, впервые за 36 лет во всех поединках стартового тура планетарного первенства не было зафиксировано даже одного удаления.

В последний раз подобное случалось в 1986 году на чемпионате мира в Мексике.

0 — Нет игрока был показан на карте карты на MD1 of 2022 World Cup, в первый раз этот happened since 1986 edition. Pedagogy. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Vv7T2ZvR6A — OptaJean (@OptaJean) November 24, 2022

Напомним, первый тур ЧМ-2022 завершился матчем между Бразилией и Сербией, в котором победу одержали южноамериканцы.

Групповой раунд Мундиаля в Катаре завершится 2 декабря. Далее команды будут определять победителя турнира в противостояниях плей-офф, которые будут состоять из одного матча.

Финальный поединок ЧМ-2022 пройдет 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле, который вмещает 80 тысяч зрителей.

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