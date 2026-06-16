Впервые за 68 лет: на чемпионате мира по футболу повторился уникальный случай

Иран — Новая Зеландия / © Associated Press

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На чемпионате мира-2026 по футболу повторился уникальный случай — в понедельник, 15 июня (по местному времени), все поединки турнира завершились вничью.

Испания — Кабо-Верде — 0:0

Бельгия — Египет — 1:1

Саудовская Аравия — Уругвай — 1:1

Иран — Новая Зеландия — 2:2

Лишь во второй раз в истории проведения Мундиалоей и впервые за 68 лет четыре матча игрового дня завершились вничью.

Впервые четыре ничьи за день были на чемпионате мира 1958 года — в тот день было сыграно восемь поединков.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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