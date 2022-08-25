Впервые за 7 лет: украинка триумфовала на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов

В Сараево продолжается чемпионат мира по дзюдо среди спортсменов до 18 лет, на котором украинская спортсменка завоевала золотую награду.

Украинская дзюдоистка Анастасия Суперсон завоевала "золото" чемпионата мира среди кадетов.

Она стала победительницей в весовой категории до 40 кг.

В полуфинале украинка только в дополнительное время победила Нину Ауэр из Австрии. А в поединке за "золото" Суперсон одержала досрочную победу над представительницей Турции Бегумназ Догруйол.

Фото: ukrainejudo.com

Отметим, что Суперсон стала первой украинкой с 2015 года, выигравшей кадетскую ЧМ.

Напомним, что сборная Украины по дзюдо подала заявку на чемпионат мира-2022.

Читайте также:

Количество впечатляет: Гутцайт рассказал, сколько медалей завоевали украинские спортсмены с начала 2022 года

Подарок ко Дню Независимости: юный украинец завоевал "серебро" чемпионата мира по велотреку

Костюк вышла в первый четвертьфинал турнира WTA за 10 месяцев: кто станет следующей соперницей украинки