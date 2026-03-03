Впервые за 7 сезонов: "Реал" проиграл два матча подряд в Ла Лиге

"Реал" Мадрид — "Хетафе" / © Associated Press

Мадридский "Реал" сенсационно уступил "Хетафе" в домашнем матче 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече гости забили в конце первого тайма. На 39-й минуте Мартин Сатриано ударом слета из-за пределов штрафной площадки отправил мяч в правую "девятку" ворот Тибо Куртуа.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в заявку на эту игру, однако снова остался на скамейке для запасных.

Обзор матча "Реал" Мадрид — "Хетафе"

Для "Реала" это второе поражение подряд в Ла Лиге. В прошлом туре подопечные Альваро Арбелоа уступили "Осасуне" (1:2).

"Сливочные" проиграли два матча подряд в Ла Лиге впервые за семь сезонов. До сих пор такое в последний раз произошло в сезоне-2018/19. Тогда "Королевский клуб" потерпел три поражения подряд в октябре 2018 года и два подряд — в мае 2019-го.

Сейчас "Реал" с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, а отставание от лидера "Барселоны" теперь выросло до 4 баллов. "Хетафе" расположился на 11-й позиции, имея в своем активе 32 пункта.

В следующем туре Примеры "бланкос" 6 марта на выезде сразятся с "Сельтой", а "Хетафе" 8 марта примет "Бетис".