Впервые за 9 лет: Украина завоевала "золото" чемпионата Европы по академической гребле

В борьбе за "золото" наша команда опередила Нидерланды и Великобританию.

Сборная Украины по академической гребле выиграла "золото" чемпионата Европы-2023, который проходит в словенском городе Блед.

Золотые медали континентального первенства завоевала женская четверка парная в составе Екатерины Дудченко, Анастасии Коженковой, Наталии Довгодько и Дарьи Верхогляд.

На дистанции "сине-желтый" экипаж обошел представительниц Нидерландов и Великобритании, в активе которых "серебро" и "бронза" соответственно.

Для Украины это "золото" стало первым на чемпионатах Европы по академической гребле с 2014 года.

Именно в этом виде программы на континентальных первенствах в гребле украинки побеждали 11 лет назад.

Ранее сообщалось, что украинка Людмила Лузан завоевала "золото" на этапе Кубка мира по гребле на каноэ.

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