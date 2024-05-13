Впервые за более чем полвека: титулованный итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов

В последний раз "Болонья" играла в самом престижном еврокубке еще в сезоне-1964/65.

Итальянская "Болонья" гарантировала себе участие в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Это стало возможным благодаря тому, что "Аталанта" победила "Рому" (2:1) в домашнем матче 36-го тура Серии А.

Теперь команда Тьяго Мотты уже точно финиширует не ниже пятого места. За два тура до конца сезона "красно-синие" с 67 очками занимают третье место чемпионата Италии и на 7 баллов опережают идущую шестой "Рому".

Италия завоевала право делегировать пять клубов в следующем сезоне Лиги чемпионов. Кроме "Болоньи", участие в главном евротурнире уже обеспечили себе новый победитель Серии А "Интер", а также "Милан" и "Ювентус".

За последнюю путевку в ЛЧ продолжают вести борьбу "Аталанта", "Рома" и "Лацио". В то же время, "бергамаски" также могут квалифицироваться в самый престижный еврокубок путем победы в Лиге Европы, где им в финале 22 мая будет противостоять немецкий "Байер".

Отметим, что "Болонья" вернется в Лигу чемпионов после 59 лет отсутствия. Последний раз команда играла в этом турнире еще в сезоне-1964/65, когда он назывался Кубком европейских чемпионов.

К слову, "Болонья" – семикратный чемпион Италии и двукратный обладатель Кубка страны. Правда, последнее "скудетто" клуба датируется сезоном-1963/64.

Напомним, в нынешнем сезоне ЛЧ осталось сыграть всего один матч. 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сразится в финале с дортмундской "Боруссией".

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