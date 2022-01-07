Впервые за полгода: одноклубника Зинченко, обвиняемого в ряде изнасилований, освободили под залог

Впервые за полгода: одноклубника Зинченко, обвиняемого в ряде изнасилований, освободили под залог

Французский футболист находится под стражей с лета 2021 года.

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди, обвиняемый в семи случаях изнасилования, был освобожден под залог.

Как сообщает RMC Sport, такое решение принял судья Патрик Томпсон во время слушания в Королевском суде Честера.

Менди явится в суд 24 января, когда состоится следующее слушание по делу. Ожидается, что вердикт по делу защитника будет принят не раньше июня.

Бенжамен находился под арестом с августа прошлого года. Ранее игроку Манчестер Сити было несколько раз отказано в освобождении от залога.

Бенжамена Менди обвиняют в изнасилованиях: что известно

Одноклубник и конкурент по позиции украинца Александра Зинченко обвиняется в семи случаях изнасилования по пяти женщинам. Последнее преступление касается нового заявителя и, как утверждается, было в июле этого года.

В конце августа 2021 года началось полицейское расследование в отношении футболиста по подозрению в четырех случаях изнасилования и в одном случае сексуального притязания в период с октября 2020 по август 2021 года.

Менди отстранили от тренировок с "горожанами", а затем взяли под стражу и поместили в тюрьму. Позже поступили сведения о еще двух случаях изнасилования.

Судебный процесс должен был начаться 24 января 2022, однако теперь, учитывая появление еще одной вероятной пострадавшей, было принято решение перенести судебное разбирательство на 27 июня 2022 года. Предварительное слушание назначено на 7 января 2022, и на нем снова будет рассмотрен вопрос об освобождении футболиста под залог, в чем ему отказали уже трижды.

Менди выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. За это время он провел в составе "горожан" 49 матчей и забил 2 гола. В клубе Бенжамен являлся конкурентом украинца Александра Зинченко на позиции левого защитника.

Также на счету Мэнди 10 поединков в футболке сборной Франции.

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