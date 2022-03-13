Впервые за полтора года: Ярмоленко забил роскошный гол в АПЛ и не сдержал слез (видео)

Впервые за полтора года: Ярмоленко забил роскошный гол в АПЛ и не сдержал слез (видео)

В последний раз в чемпионате Англии украинец отмечался забитым голом летом 2020-го.

В матче 29-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на своем стадионе обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:1 .

Первый гол в составе "молотобойцев" забил украинский вингер Андрей Ярмоленко, вышедший на замену во втором тайме.

Украинец принял передачу в штрафной, а вторым касанием выкрутил мяч точно в ворота. Во время празднования герой эпизода не сумел сдержать слез.

Nobody deserved a goal more than Yarmolenko pic.twitter.com/qjtDsE7Ln2 — Ben (@whubenbagged) 13 марта 2022

В последний раз в рамках АПЛ Ярмоленко забивал 26 июля 2020 года. Тогда Вингер также забил "Астон Вилли".

До конца игры команды обменялись мячами Пабло Форналса и Джейкоба Рэмзи.

В настоящее время "Вест Хэм" переместился на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. "Астон Вилла" находится на 9-й позиции.

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