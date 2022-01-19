Впервые за пять лет: Месси не вызвали в сборную Аргентины на матчи отбора ЧМ

Впервые за пять лет: Месси не вызвали в сборную Аргентины на матчи отбора ЧМ

Нападающий восстанавливается после перенесенного коронавируса.

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони определился с заявкой на предстоящие матчи отборочного цикла ЧМ-2022, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.

В списке отсутствует лидер команды Лионель Месси. Форвард ПСЖ недавно переболел коронавирусом и продолжает восстановление в расположении французского клуба.

#SelecciónMayor Lista de convocados por @lioscaloni para los encuentros ante #Chile y #Colombia. pic.twitter.com/E9LUYzTUv8 — Selección Argentina (@Argentina) 19 января 2022

В последний раз такое случалось в октябре 2016 года, когда травмированного Лео не вызвали на матчи отбора ЧМ-2018. После этого Месси выступал в каждом цикле и проводил хотя бы одну игру.

Отметим, Аргентина уже гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.

В ближайшем матче Аргентина сыграет против Чили – 28 января, а затем с Колумбией – 1 февраля.

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