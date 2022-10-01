Впервые за семь лет: Украина завоевала медаль юниорского Гран-при по фигурному катанию (видео)

Украинская пара фигуристов Виолетта Серова и Иван Хобта завоевали "серебро" на этапе юниорской серии Гран-при в польском Гданьске.

Сначала в короткой программе украинцы стали третьими, заработав за свое выступление 55,23 балла. А потом наши соотечественники поднялись на пьедестал и произвольной программе. Их выступление судьи оценили в 88,25 балла.

Таким образом, наши юниоры с итоговым результатом 143,48 балла заняли вторую ступеньку. Украинская пара уступила первое место только австралийцам Гектору Гиотопулусу Муру и Анастасии Голубевой.

Выступление Серовой и Хобты в короткой программе

Выступление Серовой и Хобты в произвольной программе

Это дебютная награда Серовой и Хобты на уровне юниорского Гран-при. Их прошлым лучшим результатом было пятое место на этапе в словацком Кошице в прошлом году.

Кроме того, это первая медаль Украины на этапах юниорского Гран-при по фигурному катанию за семь лет. В последний раз в 2015 году Рената Оганесян и Марк Бардей выигрывали "золото" и "бронзу" в латвийской Риге и австрийском Линке соответственно.

Следующий этап юниорской мировой серии также пройдет в Гданьске. Соревнования стартуют 5 октября.

Ранее сообщалось, что украинец за минуту ярко нокаутировал соперника на турнире по кикбоксингу.

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