Вписал свое имя в историю УПЛ: Шовковский повторил чемпионское достижение легенд "Динамо"

Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

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Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский установил весомое достижение после победы в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона-2024/25.

50-летний специалист стал третьим в истории чемпионата Украины по футболу, кому удалось выиграть титул в роли игрока и тренера.

Таким образом, Шовковский повторил достижения других легенд "Динамо" – Анатолия Демьяненко и Сергея Реброва, которые также завоевывали "золото" УПЛ в разном статусе.

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Шовковский как игрок 14 раз побеждал с "бело-синими" в чемпионате Украины и теперь имеет в своем активе один тренерский титул во главе столичного клуба.

Первым такое достижение установил Демьяненко, который под занавес игровой карьеры вернулся в "Динамо" и выиграл чемпионат Украины в сезоне-1992/93. Позже Анатолий возглавил киевлян и выборол "золото" УПЛ в кампании-2006/07.

Уникальное на тот момент достижение Демьяненко сумел повторить Ребров, который в роли футболиста девять раз побеждал с киевлянами в УПЛ. На посту наставника "бело-синих" он завоевал два титула чемпиона Украины (2014/15, 2015/16).

Напомним, "Динамо" выиграло чемпионат Украины в 17-й раз в истории и впервые с сезона-2020/21. Киевский клуб обновил рекорд по завоеванным титулам УПЛ.

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Кроме того, "Динамо" сравнялось с донецким "Шахтером" по количеству выигранных трофеев во внутренних турнирах в истории независимой Украины.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко побил рекорд Реброва по голам за "Динамо" в УПЛ.