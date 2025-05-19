- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 278
- Время на прочтение
- 1 мин
Вписал свое имя в историю УПЛ: Шовковский повторил чемпионское достижение легенд "Динамо"
Александр Шовковский стал третьим в истории, кто выиграл чемпионат Украины как игрок и как тренер.
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский установил весомое достижение после победы в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона-2024/25.
50-летний специалист стал третьим в истории чемпионата Украины по футболу, кому удалось выиграть титул в роли игрока и тренера.
Таким образом, Шовковский повторил достижения других легенд "Динамо" – Анатолия Демьяненко и Сергея Реброва, которые также завоевывали "золото" УПЛ в разном статусе.
Шовковский как игрок 14 раз побеждал с "бело-синими" в чемпионате Украины и теперь имеет в своем активе один тренерский титул во главе столичного клуба.
Первым такое достижение установил Демьяненко, который под занавес игровой карьеры вернулся в "Динамо" и выиграл чемпионат Украины в сезоне-1992/93. Позже Анатолий возглавил киевлян и выборол "золото" УПЛ в кампании-2006/07.
Уникальное на тот момент достижение Демьяненко сумел повторить Ребров, который в роли футболиста девять раз побеждал с киевлянами в УПЛ. На посту наставника "бело-синих" он завоевал два титула чемпиона Украины (2014/15, 2015/16).
Напомним, "Динамо" выиграло чемпионат Украины в 17-й раз в истории и впервые с сезона-2020/21. Киевский клуб обновил рекорд по завоеванным титулам УПЛ.
Кроме того, "Динамо" сравнялось с донецким "Шахтером" по количеству выигранных трофеев во внутренних турнирах в истории независимой Украины.
Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко побил рекорд Реброва по голам за "Динамо" в УПЛ.