Врачи установили диагноз голкиперу "Днепра-1" после жуткой травмы в матче Лиги чемпионов

Стали известны детали травмы вратаря "Днепра-1" Евгения Волынца в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против греческого "Панатинаикоса".

29-летний голкипер днепрян получил серьезное повреждение после столкновения с нападающим греческой команды Себастьяном Паласиосом. Украинский вратарь не смог продолжить встречу и был вынужден покинуть поле на носилках. Его немедленно доставили в больницу.

Как сообщил официальный сайт "Днепра-1", голкиперу диагностировали сотрясение мозга. Также у него достаточно глубокий порез на шее.

Волынец ориентировочно выбыл на несколько недель. Более точный срок восстановления будет определен в процессе реабилитации.

После обследования и оказания помощи Евгений вернулся в расположение команды. В составе дегегации "Днепра-1" он отправился в Украину.

"Чувствую себя уже получше и надеюсь вскоре вернуться в порядок. Вчера, пока был в больнице, пересмотрел тот эпизод, и вместе с врачом следили за развитием событий в матче. Ребята молодцы, хорошо играли. Хочу их поблагодарить за поддержку, сейчас это очень важно для меня", – прокомментировал свою травму Волынец.

Поединок на стадионе "Апостолос Николаидис" в Афинах завершился со счетом 2:2, но по сумме двух встреч (3:5) "Днепр-1" вылетел из Лиги чемпионов и теперь продолжит борьбу в отборе Лиги Европы.

Соперником подопечных Александра Кучера в 3-м раунде квалификации Лиги Европы станет чешская "Славия". Матчи запланированы на 10 и 17 августа. Победитель выйдет в плей-офф раунд квалификации ЛЕ, а проигравший поборется на аналогичной стадии Лиги конференций.

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