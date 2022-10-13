"Враг свирепствует из-за собственной слабости на фронте": Свитолина эмоционально обратилась к украинцам

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала масштабные обстрелы украинских городов российскими оккупантами.

28-летняя уроженка Одессы у себя в Instagram выложила фото ужасающих последствий ударов РФ по Киеву. Она уверена, что таким образом Россия мстит Украине за поражения на фронте.

Свитолина подчеркнула, что никакие варварские поступки россиян не сломят украинцев и призвала своих соотечественников жертвовать средства для United24 - платформы, созданной президентом Украины Владимиром Зеленским, где люди со всего мира могут поддержать нашу страну в борьбе с российской агрессией.

"За последние два дня Россия выпустила по нашей Родине больше сотни ракет и дронов-камикадзе. Киев, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье, Сумы, Кривой Рог, Днепр... Враг свирепствует из-за собственной слабости на фронте, мстит ни в чем не виновным мирным жителям, людям, которые просто идут на работу, ведут детей в школу.

Хочу отметить, что никакие ракеты, обстрелы или атаки не сломают украинцев. Они могут забрать наши дома и целые улицы, но не наше достоинство, мужество и жажду свободы. Мы защитим Украину. Мы будем сражаться до победы. В эти очень темные дни пусть ваши эмоции превратятся в пожертвования. Поддержите Украину и сделайте донат на United24", - написала теннисистка у себя в Instagram.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко опубликовал большое обращение к миру касательно войны в Украине.

Читайте также:

Сборная Украины по футзалу пожертвовала премиальные за победы в отборе к ЧМ-2024 на авто для ВСУ

Еще один матч 7-го тура УПЛ перенесен из-за угрозы массовых российских обстрелов

Украинские дзюдоисты повторили лучший результат в истории на ЧМ-2022