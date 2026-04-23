Вратарь "Чернигова" обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины и получил ответ

Максим Татаренко / facebook.com/fc.chernihiv

Вратарь "Чернигова" Максим Татаренко после сенсационного выхода своей команды в финал Кубка Украины эмоционально обратился к звездному полузащитнику киевского "Динамо" Андрею Ярмоленко, который вырос в Чернигове и там начинал футбольную карьеру.

"Это футбол. Николаевич, увидимся в финале", — сказал Татаренко в видеообращении на официальной странице "Чернигова" в Instagram.

Ярмоленко отреагировал на это видео у себя в Instagram-сторис, поздравив "Чернигов" с невероятным достижением.

"Мои поздравления. Увидимся в финале", — написал Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко поздравил "Чернигов" с выходом в финал Кубка Украины / instagram.com/yarmolenkoandrey

Финальный матч Кубка Украины между "Черниговом" и "Динамо" состоится 20 мая во Львове на стадионе "Арена Львов".

Отметим, что в полуфинале "Динамо" разгромило черновицкую "Буковину" (3:0), а выступающий в Первой лиге "Чернигов" в серии пенальти одолел "Металлист 1925" (0:0, по пенальти — 6:5).

"Чернигов" стал лишь вторым в истории представителем низшего дивизиона, который дошел до финала Кубка Украины. Впервые это удалось "Ингульцу" в сезоне 2018/19 — тогда в матче за трофей клуб Первой лиги разгромно уступил "Шахтеру" со счетом 0:4.

Помимо трофея, победитель Кубка Украины получит право в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги Европы. Так что "Чернигов", который сейчас борется за сохранение прописки в Первой лиге, претендует на попадание в еврокубки.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо". В нынешней кампании "горняки" выбыли уже в 1/8 финала, проиграв "Динамо".