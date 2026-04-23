- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 361
- Время на прочтение
- 2 мин
Вратарь "Чернигова" обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины и получил ответ
Андрей Ярмоленко поздравил "Чернигов" с выходом в финал национального Кубка.
Вратарь "Чернигова" Максим Татаренко после сенсационного выхода своей команды в финал Кубка Украины эмоционально обратился к звездному полузащитнику киевского "Динамо" Андрею Ярмоленко, который вырос в Чернигове и там начинал футбольную карьеру.
"Это футбол. Николаевич, увидимся в финале", — сказал Татаренко в видеообращении на официальной странице "Чернигова" в Instagram.
Ярмоленко отреагировал на это видео у себя в Instagram-сторис, поздравив "Чернигов" с невероятным достижением.
"Мои поздравления. Увидимся в финале", — написал Ярмоленко.
Финальный матч Кубка Украины между "Черниговом" и "Динамо" состоится 20 мая во Львове на стадионе "Арена Львов".
Отметим, что в полуфинале "Динамо" разгромило черновицкую "Буковину" (3:0), а выступающий в Первой лиге "Чернигов" в серии пенальти одолел "Металлист 1925" (0:0, по пенальти — 6:5).
"Чернигов" стал лишь вторым в истории представителем низшего дивизиона, который дошел до финала Кубка Украины. Впервые это удалось "Ингульцу" в сезоне 2018/19 — тогда в матче за трофей клуб Первой лиги разгромно уступил "Шахтеру" со счетом 0:4.
Помимо трофея, победитель Кубка Украины получит право в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги Европы. Так что "Чернигов", который сейчас борется за сохранение прописки в Первой лиге, претендует на попадание в еврокубки.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо". В нынешней кампании "горняки" выбыли уже в 1/8 финала, проиграв "Динамо".