Вратарь "Динамо" и сборной Украины прибыл в Эр-Рияд и завершает переход в саудовский клуб

Вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан завершает переход в саудовский "Аль-Шабаб".

30-летний голкипер уже прибыл в столицу Саудовской Аравии – Эр-Рияд, где в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с саудовским клубом.

Видео из аэропорта обнародовала пресс-служба "Аль-Шабаба", также опубликовав в официальных соцсетях фото Бущана с подписью "Добро пожаловать".





الحارس جورجي بوششان يوصل الى العاصمة





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По неофициальной информации, соглашение украинского голкипера с саудовским клубом будет рассчитано на 2,5 года, а сумма трансфера может составить до 3 млн евро с учетом бонусов.

Бущан является воспитанником "Динамо". За киевскую команду он выступал с 2011 года. С тех пор Георгий провел 177 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, пропустив 164 гола, 72 поединка отыграл "на ноль".

В этом сезоне Бущан сыграл 27 матчей за киевлян во всех турнирах, пропустил 30 голов, в 9 матчах сохранил ворота "сухими".

Также на счету Георгия 18 поединков в составе сборной Украины, в которых он пропустил 30 голов.

Сейчас "Аль-Шабаб" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, имея 29 очков после 17 сыгранных матчей.

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