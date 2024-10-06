Вратарь отбил два пенальти: "Жирона" без Цыганкова вырвала победу над "Атлетиком" в Примере (видео)

"Жирона" на своем поле одолела "Атлетик" Бильбао в матче 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Монтиливи" завершился со счетом 2:1 .

Каталонцы открыли счет на 39-й минуте – отличился Ясер Асприлья. Через две минуты баски ответили голом Ояна Сансет. На перерыв команды ушли при ничейном счете.

Победу подопечным Мичела принес Кристиан Стуани, который реализовал пенальти на 90+9-й минуте. Перед этим в составе "Атлетика" был удален Айтор Паредес, который за две минуты заработал две желтые карточки.

Главным же героем поединка стал вратарь "жиронцев" Пауло Гассанига, отразивший два пенальти. На 28-й он парировал удар Алехандро Беренгера, а на 58-й – Андера Эрреры.

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков пропустил матч против "Атлетика" из-за травмы, которую получил в поединке второго тура Лиги чемпионов с нидерландским "Фейеноордом".

Обзор матча "Жирона" – "Атлетик"

Благодаря этой победе "Жирона" с 12 очками поднялась на 11-е место в Примере. "Атлетик" с 14 баллами занимает шестую позицию.

В десятом туре Ла Лиги, который состоится уже после международной паузы, команда Цыганкова 19 октября примет "Реал Сосьедад". В тот же день "Атлетик" дома встретится с "Эспаньолом".

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