Вратарь-рекордсмен объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Уго Льорис решил прекратить выступления за национальную команду.
Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис объявил о завершении карьеры в сборной Франции.
Об этом сообщает официальный Twitter "Ле Блэ".
36-летний вратарь дебютировал за национальную команду в 2008 году. В футболке "трехцветных" он провел 145 матчей, из которых 121 – в статусе капитана. По обоим показателям он является рекордсменом.
В составе французской сборной Льорис выиграл чемпионат мира-2018 и Лигу наций-2021. Также голкипер завоевал серебряные награды ЧМ-2022 и Евро-2016.
На Мундиале в Катаре он установил абсолютный рекорд по количеству сыгранных матчей среди вратарей на планетарных первенствах. Финал ЧМ-2022 стал для него 20-м поединком на чемпионатах мира.
Notre gardien et capitaine prend sa retraite internationale— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 9, 2023
145 selections (recordman)
©️ 121 capitanats (recordman)
Champion du Monde 2018
Vainqueur de la Ligue des Nations 2021
Une Legende
Bravo et MERCI pour tout Hugo #FiersdetreBleus pic.twitter.com/4kK41iAyt3
Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Франции в серии пенальти уступила Аргентине. Таким образом, "Ле Блэ" не смогли защитить титул чемпионов мира, который завоевали в 2018 году в матче с Хорватией.
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