Вратарь-рекордсмен объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

Об этом сообщает официальный Twitter "Ле Блэ".

36-летний вратарь дебютировал за национальную команду в 2008 году. В футболке "трехцветных" он провел 145 матчей, из которых 121 – в статусе капитана. По обоим показателям он является рекордсменом.

В составе французской сборной Льорис выиграл чемпионат мира-2018 и Лигу наций-2021. Также голкипер завоевал серебряные награды ЧМ-2022 и Евро-2016.

На Мундиале в Катаре он установил абсолютный рекорд по количеству сыгранных матчей среди вратарей на планетарных первенствах. Финал ЧМ-2022 стал для него 20-м поединком на чемпионатах мира.

Notre gardien et capitaine prend sa retraite internationale



145 selections (recordman)

©️ 121 capitanats (recordman)

Champion du Monde 2018

Vainqueur de la Ligue des Nations 2021



Une Legende

Bravo et MERCI pour tout Hugo #FiersdetreBleus pic.twitter.com/4kK41iAyt3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 9, 2023

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Франции в серии пенальти уступила Аргентине. Таким образом, "Ле Блэ" не смогли защитить титул чемпионов мира, который завоевали в 2018 году в матче с Хорватией.

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