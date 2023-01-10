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Вратарь-рекордсмен объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Вратарь-рекордсмен объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Фото: Associated Press

Уго Льорис решил прекратить выступления за национальную команду.

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

Об этом сообщает официальный Twitter "Ле Блэ".

36-летний вратарь дебютировал за национальную команду в 2008 году. В футболке "трехцветных" он провел 145 матчей, из которых 121 – в статусе капитана. По обоим показателям он является рекордсменом.

В составе французской сборной Льорис выиграл чемпионат мира-2018 и Лигу наций-2021. Также голкипер завоевал серебряные награды ЧМ-2022 и Евро-2016.

На Мундиале в Катаре он установил абсолютный рекорд по количеству сыгранных матчей среди вратарей на планетарных первенствах. Финал ЧМ-2022 стал для него 20-м поединком на чемпионатах мира.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Франции в серии пенальти уступила Аргентине. Таким образом, "Ле Блэ" не смогли защитить титул чемпионов мира, который завоевали в 2018 году в матче с Хорватией.

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Дата публикации
Просмотры
498
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