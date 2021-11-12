Вратарь сборной Болгарии расхвалил Украину: не ожидал, что соперник будет играть на столь высоком уровне

Он отметил класс "сине-желтых".

Голкипер сборной Болгарии Николай Михайлов прокомментировал контрольный спарринг против сборной Украины.

Так, 33-летний вратарь расхвалил "сине-желтых", отметив, что они показали достаточно высокий уровень игры.

"Это самый трудный матч. Я не ожидал, что Украина окажется на столь высоком уровне, но это действительно было так.

Хорошо, что нам удалось сыграть вничью в этом товарищеском матче. Мы отдали все силы, но их класс был выше. Это был тяжелый вечер для меня и моего коллеги в воротах. В общем, они играли на очень высоком уровне. Вы видите, где играют их игроки, это важно на поле.

Я не думаю, что это может повлиять на нашу самооценку, потому что мы можем играть лучше. Особенно тяжело было играть в обороне. Мы готовимся к матчу в понедельник, который станет последним для нашей сборной в этом году", – цитирует слова Михайлова Sportal.bg.

Отметим, что товарищеский поединок между Украиной и Болгарией завершился со счетом 1:1. Что касается Михайлова, то он провел на поле только первые 45 минут.

Болгария упустила все шансы квалифицироваться на ЧМ-2022. 15 ноября они сыграют последний матч в отборе – дома против Швейцарии.

Добавим, во вторник, 16 ноября, "сине-желтые" проведут судьбоносный матч в отборе к ЧМ-2022. На выезде команда Петракова измеряется силами с Боснией и Герцеговиной. Именно в этом матче и может решиться, кто займет второе место в группе.

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