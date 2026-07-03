Вратарь сборной Испании установил абсолютный рекорд чемпионатов мира

Унаи Симон / © Associated Press

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Вратарь сборной Испании Унаи Симон установил абсолютный рекорд чемпионатов мира по футболу.

В четверг, 2 июля, испанцы разгромили Австрию (3:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Симон в этом поединке сохранил свои ворота неприкосновенными.

Таким образом, 29-летний испанец стал рекордсменом чемпионатов мира по количеству минут подряд без пропущенных голов — 519.

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Симон превзошел достижение бывшего голкипера сборной Италии Вальтера Дзенги, который 517 минут подряд не пропускал на ЧМ-1990.

В последний раз Симон пропускал на Мундиалях еще в матче группового этапа ЧМ-2022 против Японии (1:2).

Всего Симон имеет уже шесть "сухих" матчей на Мундиалях. Лишь один поединок отделяет его от рекордсмена испанской сборной по этому показателю Икера Касильяса, который провел семь встреч без пропущенных мячей на ЧМ.

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с Португалией, которая на старте плей-офф одержала волевую победу над Хорватией (2:1).

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Матч Португалия — Испания состоится в понедельник, 6 июля, начало — в 22:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Роналду установил исторический бомбардирский рекорд чемпионатов мира.

Также мы рассказывали, что Роналду посвятил победу над Хорватией экс-партнеру, который погиб в автокатастрофе.

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