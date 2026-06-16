Вратарь сборной Кабо-Верде объяснил, почему расплакался после матча с Испанией на ЧМ-2026

Возинья / © Associated Press

Реклама

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, который стал звездой соцсетей после матча с Испанией в первом туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, эмоционально прокомментировал успех своей команды.

В своем дебютном поединке на Мундиалях сборная Кабо-Верде мегасенсационно сыграла вничью (0:0) с действующими чемпионами Европы.

После завершения игры 40-летний голкипер расплакался из-за того, что дедушка и бабушка, которые воспитывали его, умерли, а мама не смогла прилететь на матч в США из-за визовых проблем.

Реклама

"Это слова благодарности всем жителям Кабо-Верде. Мы очень счастливы, эта команда много работала, чтобы пережить этот момент. Это день, которым можно гордиться.

Я плакал после матча, потому что в детстве я рос у бабушки и дедушки, а они не смогли быть здесь. Они умерли несколько лет назад. Моя мама тоже не смогла приехать из-за проблем с визой и денег, которые мы должны были за нее заплатить. Мы не успели вовремя это сделать", — цитирует вратаря The Athletic.

Особый шарм этой истории добавляет прозвище голкипера. "Возинья" в переводе с португальского означает "бабушка". Так вратаря стали называть еще в детстве, поскольку он вырос на попечении своей бабушки, которая сыграла ключевую роль в его воспитании.

В матче против испанцев Возинья совершил семь сейвов и сохранил ворота своей команды неприкосновенными. За свое выступление он получил награду лучшему игроку поединка.

Реклама

Всего за несколько часов после финального свистка количество подписчиков Возиньи в Instagram взлетело с 50 тысяч до более 2 миллионов. Футбольные фанаты со всего мира начали массово искать страницу вратаря, который на клубном уровне играет за "Шавеш" во втором дивизионе Португалии.

Сейчас на Instagram-страницу голкипера сборной Кабо-Верде подписано уже 5,8 миллиона человек.

"У меня было почти 50 тысяч подписчиков. Это безумие, это безумие" — цитирует Возинью cnnbrasil.com.br.

"Я мечтал об этом всю жизнь. Мы так долго этого ждали. Все игроки приложили невероятные усилия, и мы очень рады. Мы знали, что будет тяжело, ведь Испания — одна из лучших команд мира", — сказал Возинья в интервью после матча.

Реклама

Также голкипер был ошеломлен, когда журналистка показала ему текущее количество подписчиков в Instagram.

В другом матче стартового тура группы H сборные Саудовской Аравии и Уругвая также сыграли вничью — 1:1.

Во втором туре Испания 21 июня сыграет против Саудовской Аравии, а Кабо-Верде 22 июня сразится с Уругваем.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Реклама

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

Новости партнеров