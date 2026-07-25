Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья нашел себе новый клуб

Возинья / © Associated Press

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Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, который благодаря своему яркому перфомансу на чемпионате мира-2026 стал самым популярным голкипером мира в Instagram, нашел себе новый клуб.

Как сообщает Reuters, 40-летний Возинья продолжит карьеру в чилийском "Коло-Коло".

"Возинья станет игроком "Коло-Коло". В ближайшие дни он прибудет в Чили, пройдет медицинское обследование, после чего мы официально представим его на "Монументале"", — сказал президент клуба Анибаль Моса.

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Последним клубом Возиньи был "Шавеш", выступающий во втором дивизионе чемпионата Португалии. После завершения сезона-2025/26 голкипер покинул клуб и уже во время ЧМ-2026 находился в статусе свободного агента.

По итогам турнира болельщики включили Возинью в символическую сборную ЧМ-2026 по версии ФИФА.

"В спортивном плане мы видели выступление Возиньи на чемпионате мира. Он вратарь, который имеет качества, чтобы быть здесь, в "Коло-Коло". Очевидно, что дело не только в маркетинге. Он в отличной форме и заслуживал этот переход, поэтому мы его и пригласили. Он игрок с такой большой репутацией в мире, и это также интересует нас, потому что это ставит наш клуб в центр внимания", — резюмировал президент "Коло-Коло".

На ЧМ-2026 Возинья провел четыре матча, в двух из которых сохранил свои ворота "сухими", в том числе в поединке против будущих чемпионов мира Испании (0:0).

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Возинья начал профессиональную карьеру на родине в Кабо-Верде, после чего выступал за клубы Анголы, Молдовы, Португалии, Кипра и Словакии. Дольше всего вратарь защищал цвета кипрского АЕЛа, с которым в 2019 году выиграл Кубок Кипра.

За национальную сборную Кабо-Верде он дебютировал в 2012 году и провел 94 матча.

Ранее сообщалось, что Аргентина подаст судебные иски из-за кампании дезинформации во время ЧМ-2026.

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