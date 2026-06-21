Вратарь сборной Кюрасао установил рекорд чемпионатов мира и стал звездой соцсетей

Элой Ром / © Associated Press

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Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром стал рекордсменом чемпионатов мира по футболу по количеству сэйвов в основное время матча.

В поединке второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Эквадора 37-летний голкипер совершил 15 сейвов и помог своей команде сохранить ничейный результат (0:0).

Этот показатель стал лучшим среди всех вратарей на чемпионатах мира в рамках основного времени без овертайма (статистика ведется с 1966 года).

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Однако выступление Рома не самое лучшее в истории чемпионатов мира, если учитывать и овертаймы. В 2014 году вратарь сборной США Тим Ховард совершил 16 сейвов в матче 1/8 финала против Бельгии, пропустив два гола лишь в дополнительное время (1:2).

В основное время поединка против бельгийцев Ховард спас американцев 14 раз.

После игры Ром стал звездой соцсетей. Количество подписчиков игрока в Instagram выросло с 96 тысяч до 759 тысяч.

Отметим, что сборная Кюрасао впервые играет на Мундиале и завоевала историческое очко. Это самая маленькая страна, когда-либо участвовавшая в ЧМ по футболу.

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В стартовом туре сборная Кюрасао потерпела разгромное поражение от Германии (1:7), а команда Эквадора проиграла Кот-д'Ивуару (0:1).

В другом матче 2-го тура этого квартета Германия вырвала волевую победу над Кот-д'Ивуаром (2:1).

После второго тура Германия (6 очков) гарантировала себе первое место в группе E и выход в плейоф. Кот-д'Ивуар (3 балла) находится на второй позиции. Эквадор и Кюрасао имеют по 1 зачетному баллу.

В заключительном третьем туре Германия сыграет с Эквадором, а Кот-д'Ивуар сразится с Кюрасао. Оба поединка состоятся 25 июня, в 23:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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