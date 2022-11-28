Вратарь сборной Польши после победного матча на ЧМ-2022 завершил интервью лозунгом "Слава Украине" (видео)

Войцех Щенсный поддержал украинцев в войне с российскими оккупантами.

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсный выразил поддержку Украине после матча второго тура чемпионата мира-2022 по футболу против Саудовской Аравии, который поляки выиграли со счетом 2:0 .

После поединка 32-летний вратарь туринского "Ювентуса" пообщался с представителями СМИ, среди которых был и украинский журналист.

Свое интервью Щенсный завершил лозунгом "Слава Украине!", тем самым продемонстрировав солидарность с украинским народом, продолжающим борьбу с российскими захватчиками.

Вратарь Польши и Ювентуса Войцех Щенсны после победы над Саудовской Аравией завершил интервью Общественному «Слава Украине»: pic.twitter.com/IGOqu3oCU8 — Андрей Сеньков (@sydoriv_castle) November 27, 2022

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину польский вратарь активно помогает украинским беженцам.

Жена Войцеха – певица и актриса Марина Лученко – родом из Винницы. В двухлетнем возрасте она вместе с родителями переехала в Польшу. Пара начала встречаться в 2013 году, а в мае 2016-го состоялась свадьба. Войцех и Марина воспитывают сына Лиама, которому сейчас четыре года.

После двух туров ЧМ-2022 Польша с 4 очками лидирует в квартете С. Далее расположились Аргентина (3) и Саудовская Аравия (3). Замыкает таблицу команда Мексики (1).

В матчах заключительного тура 30 ноября Польша сыграет с Аргентиной, а Саудовская Аравия сразится с Мексикой. В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.

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