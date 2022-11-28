Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вратарь сборной Польши после победного матча на ЧМ-2022 завершил интервью лозунгом "Слава Украине" (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
409
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вратарь сборной Польши после победного матча на ЧМ-2022 завершил интервью лозунгом "Слава Украине" (видео)

Фото: Associated Press

Войцех Щенсный поддержал украинцев в войне с российскими оккупантами.

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсный выразил поддержку Украине после матча второго тура чемпионата мира-2022 по футболу против Саудовской Аравии, который поляки выиграли со счетом 2:0.

После поединка 32-летний вратарь туринского "Ювентуса" пообщался с представителями СМИ, среди которых был и украинский журналист.

Свое интервью Щенсный завершил лозунгом "Слава Украине!", тем самым продемонстрировав солидарность с украинским народом, продолжающим борьбу с российскими захватчиками.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину польский вратарь активно помогает украинским беженцам.

Жена Войцеха – певица и актриса Марина Лученко – родом из Винницы. В двухлетнем возрасте она вместе с родителями переехала в Польшу. Пара начала встречаться в 2013 году, а в мае 2016-го состоялась свадьба. Войцех и Марина воспитывают сына Лиама, которому сейчас четыре года.

  • После двух туров ЧМ-2022 Польша с 4 очками лидирует в квартете С. Далее расположились Аргентина (3) и Саудовская Аравия (3). Замыкает таблицу команда Мексики (1).
  • В матчах заключительного тура 30 ноября Польша сыграет с Аргентиной, а Саудовская Аравия сразится с Мексикой. В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.

Читайте также:

Чемпионат мира-2022: календарь и результаты всех матчей

Чемпионат мира по футболу 2022: группы и турнирные таблицы

Гол и ассист: Месси спас Аргентину от вылета из ЧМ-2022 (видео)

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Чемпионат Мира по футболу 2022
Дата публикации
Просмотры
409
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация