Вратарь сборной Украины прибыл в Лиссабон для подписания контракта с "Бенфикой" (видео)

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин уже в ближайшее время должен официально стать игроком "Бенфики".

Вечером 7 августа 22-летний голкипер был замечен в аэропорту Лиссабона. Трубин прибыл в столицу Португалии для заключения контракта с "орлами".

Местные журналисты попытались взять комментарий у украинца по поводу его трансфера в "Бенфику", однако Анатолий отказался общаться с прессой.

Trubin já em Lisboa para reforzar o Benfica. pic.twitter.com/Kfk3SeS16Z — B24 (@B24PT) August 7, 2023

Ранее авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что португальский клуб договорился с "Шахтером" о трансфере Трубина.

За голкипера сборной Украины лиссабонцы заплатят "горнякам" 10 миллионов евро, еще один миллион евро предусмотрен бонусами. Также "Шахтер" получит 40% средств от возможной дальнейшей продажи Трубина.

Ранее сообщалось, что Анатолий подпишет с "орлами" соглашение до 2028 года с зарплатой в два миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне Трубин провел за "горняков" 38 матчей во всех турнирах, пропустил 40 голов и в 14 поединках сохранил свои ворота "сухими". Контракт Анатолия с донецким клубом был рассчитан до 2024 года.

"Бенфика" – один из самых титулованных клубов Португалии: 37-разовый чемпион, 29-разовый обладатель Кубка и 8-разовый – Суперкубка страны.

Напомним, ранее серьезный интерес к Трубину проявлял миланский "Интер". Однако "Шахтер" отклонил предложение итальянского клуба в размере 12 миллионов евро.

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