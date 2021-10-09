Вратарь сборной Украины установил ряд национальных рекордов в победном матче с финнами

Для Андрея Пятова поединок против Финляндии стал историческим.

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов стал автором уникального достижения в матче 7-го тура квалификации ЧМ-2022 против Финляндии, который завершился победой подопечных Александра Петракова со счетом 2:1.

37-летний вратарь донецкого "Шахтера" вышел в стартовом составе "сине-желтых" и, таким образом, установил несколько национальных рекордов.

Поединок стал для Пятова 100-м в составе сборной Украины. Он первый вратарь в истории национальной команды, которому покорилась эта отметка.

Кроме того, Пятов стал самым возрастным игроком в истории сборной Украины. В возрасте 37 лет и 103 дня он обошел Анатолия Тимощука (37 лет и 83 дня), который в последний раз выходил на поле против Польши на Евро-2016.

Стоит отметить, что лишь 5 футболистов сыграли 100 и больше матчей за сборную Украины. Ранее Пятова эту отметку покорили Анатолий Тимощук, Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко и Руслан Ротань.

Рекордсмены по количеству матчей в составе сборной Украины

1. Анатолий Тимощук - 144 матча

2. Андрей Шевченко - 111 матчей

3. Андрей Ярмоленко - 103 матча

4. Руслан Ротань - 100 матчей

5. Андрей Пятов - 100 матчей

* Жирным выделены игроки, которые продолжают карьеру

После седьмого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 8 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция. Далее расположились Босния и Герцеговина (6), Финляндия (5) и Казахстан (3).

После игры с Финляндией сборная Украину 12 октября сыграет еще один поединок отбора на мировое первенство - дома с Боснией и Герцеговиной . Этот матч состоится во Львове. Казахстан в этот же день дома примет Финляндию.

. Этот матч состоится во Львове. Казахстан в этот же день дома примет Финляндию. Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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