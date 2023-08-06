Вратарь "Шахтера" и сборной Украины близок к переходу в титулованный европейский клуб

Анатолий Трубин может продолжить карьеру в португальской "Бенфике".

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин близок к переходу в лиссабонскую "Бенфику".

Как сообщил в Twitter авторитетный инсайдер Николо Скира, в настоящее время между клубами продолжаются переговоры касательно бонусов, которые следует включить в трансфер.

"Бенфика" предложила 22-летнему украинцу контракт до 2028 года с зарплатой в 2 млн евро в год.

Ранее издание Record писало, что португальский клуб предлагает "Шахтеру" за Трубина 12 млн евро, однако дончане за такую сумму готовы продать всего 50% прав на футболиста. За полноценный трансфер "горняки" просят 22 млн евро.

"Бенфика" – один из самых титулованных клубов Португалии: 37-разовый чемпион, 29-разовый обладатель Кубка и 8-разовый – Суперкубка страны.

В прошлом сезоне Трубин провел за "горняков" 38 матчей во всех турнирах, пропустил 40 голов и в 14 поединках сохранил свои ворота "сухими".

В первых двух турах текущего сезона УПЛ ворота "Шахтера" защищал второй голкипер команды Дмитрий Ризнык.

Отметим, что контракт Анатолия с донецким клубом рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, ранее серьезный интерес к Трубину проявлял миланский "Интер". СМИ сообщали, что Анатолий согласовал личный контракт с "нерадзурри".

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