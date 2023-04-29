Вратарь "Шахтера" приостановил футбольную карьеру и вступил в ряды ВСУ

Владимир Сегеда с оружием в руках встал на защиту родины от российских окупантов.

Голкипер юношеской команды донецкого "Шахтера" Владимир Сегеда решил приостановить футбольную карьеру и присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.

18-летний футболист уже проходит подготовку к службе в одном из учебных центров ВСУ, сообщает Terrikon.com.

Сегеда – уроженец Луганска. После начала войны в 2014 году он вместе с семьей переехал в Сумы, тренировался в сумской "Барсе", а дальше – в УФК "Днепр", где сумел обратить на себя внимание "Шахтера".

В академии "горняков" Владимир привлекался в команду U-19. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину парень вместе с юношеской командой "Шахтера" был эвакуирован в Хорватию. Однако вскоре принял решение вернуться в Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ.

"Я долго думал и принял для себя решение вернуться в Украину. Просто не могу просто так сидеть, когда в моей стране идет война. Никогда не думал о том, чтобы стать военным, но сейчас в этом нуждается моя Родина. Играть в футбол – мечта всей моей жизни, и я от нее не отказываюсь. После победы хотел бы вернуться в футбол", – сказал Сегеда.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом пропал без вести бывший футболист "Шахтера" Михаил Костенко.

Читайте также:

"Шахтер" одержал волевую победу над "Колосом" и укрепил лидерство в УПЛ (видео)

Подарок для "Баварии": дортмундская "Боруссия" потеряла очки с командой предателя Украины (видео)

"Динамо" в большинстве обыграло аутсайдера УПЛ в дебютном матче под руководством Шовковского