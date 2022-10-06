Вратарь "Шахтера" стал лидером по количеству сейвов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин возглавляет рейтинг Лиги чемпионов-2022/23 по количеству сейвов после трех стартовых туров группового этапа.

Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин занимает первое место по количеству сейвов по итогам трех туров группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

21-летний украинский голкипер сумарно совершил 19 сейвов в матчах с немецким "Лейпцигом" (1), шотландским "Селтиком" (7) и мадридским "Реалом" (11).

В тройку лучших по количеству сейвов также вошли голкипер "Аякса" Ремко Пасвеер (16) и вратарь "Рейнджерс" Аллан Макгрегор (15).

Напомним, "Шахтер" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов на "Сантьяго Бернабеу" уступил мадридскому "Реалу" (2:1).

В другом матче группы F РБ "Лейпциг" на домашнем поле победил шотландский "Селтик" (3:1).

После победы над "Лейпцигом", ничьей с "Селтиком" и поражения "Реалу" донецкий клуб имеет четыре очка и находится на втором месте. Лидирует в группе "Реал" с 9 очками. РБ "Лейпциг" набрал первые три очка и поднялся на третье место, а "Селтик" с одним очком - последний.

Поединки 4-го тура группового раунда ЛЧ состоятся 11 октября: "Шахтер" - "Реал", "Селтик" - РБ "Лейпциг".

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