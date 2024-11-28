Вратарь "Шахтера" установил рекорд по количеству сейвов в одном матче Лиги чемпионов

Дмитрий Ризнык вписал свое имя в историю главного клубного евротурнира.

Голкипер донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык установил рекорд по количеству сейвов в одном матче Лиги чемпионов.

Это произошло 27 ноября в поединке пятого тура основной стадии Лиги чемпионов против ПСВ.

За весь матч с нидерландским клубом 25-летний украинский вратарь совершил 15 сейвов.

Ризнык превзошел достижение голкипера "Црвены Звезды" Омри Глазера, который 13 раз спасал ворота своей команды в поединке с "Манчестер Сити" в сезоне-2023/24.

Отметим, что даже этот выдающийся перформанс Дмитрия не помог "горнякам" удержать победу над чемпионом Нидерландов.

Оставшись в меньшинстве на 69-й минуте при счете 2:0 в свою пользу из-за удаления защитника Педро Энрике, донецкий клуб пропустил три гола за последние восемь минут матча и в итоге проиграл со счетом 2:3.

После пяти туров "горняки" занимают 26-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, имея в своем активе 4 очка.

В следующем туре самого престижного евротурнира "Шахтер" 10 декабря проведет номинально домашний матч с мюнхенской "Баварией".

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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