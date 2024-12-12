Вратарь юношеской сборной Украины стал одноклубником Цыганкова в Испании

Испанская "Жирона" объявила о переходе украинского голкипера Владислава Крапивцова.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 19-летний вратарь подписал контракт сроком до лета 2029 года.

Владислав Крапивцов / Фото: facebook.com/gironafc

Крапивцов перебрался в "Жирону" в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду "Днепра-1", сыграв 25 матчей в чемпионате Украины U-19.

Отметим, что летом этого года Владислав в составе сборной Украины U-19 дошел до полуфинала чемпионата Европы и был включен в символическую команду турнира.

Сейчас "Жирона", за которую также выступает украинский полузащитник Виктор Цыганков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея 22 очка после 16 матчей.

Следующий матч подопечные Мичела сыграют в субботу, 14 декабря, на выезде с "Мальоркой" в рамках 17-го тура Ла Лиги.

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