Вратарь застыл на месте: хорватский футболист забил победный мяч благодаря шедевру с углового в Лиге конференций (видео)

Игрок боснийского клуба "Зрински" Нико Янкович отметился невероятным по красоте голом в поединке 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против представителя Казахстана – "Тобола".

Так, на 76-й минуте хозяева заработали право на угловой удар. К мячу подошел Янкович и, казалось бы, сейчас будет исполнена подача. Впрочем, игрок был иного мнения.

20-летний полузащитник решил нанести прямой удар и не прогадал. Игровой снаряд после попытки Янковича залетел точно за воротник голкипера соперника, просто застывшего на месте, наблюдая, как мяч залетает в его владение.

Отметим, что на 55-й минуте "Зрински" оказались в меньшинстве – защитник Йосип Чорлука получил вторую желтую карточку.

Вашему вниманию видео с шедевром в исполнении Янковича.

Уже в конце встречи команды доигрывали в равных составах. Футболист "Тобола" Жарко Томашевич получил предупреждение от арбитра. Впрочем, он оказался не согласен с таким решением, начав кричать на него. За что сразу получил прямую красную карточку и покинул поле.

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу боснийцев.

Читайте также:

Накрутил пол команды: футболист английского клуба забил эффектный гол после сольного прохода (видео)

Мощно и под перекладину: украинский футболист принес победу своей команде в еврокубке благодаря шедевральному голу (видео)

УЕФА принял революционное решение в Суперкубке и Лиге чемпионов