Вратарь застыл на месте: хорватский футболист забил победный мяч благодаря шедевру с углового в Лиге конференций (видео)

Игрок боснийского клуба "Зрински" Нико Янкович отметился невероятным по красоте голом в поединке 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против представителя Казахстана – "Тобола".
Так, на 76-й минуте хозяева заработали право на угловой удар. К мячу подошел Янкович и, казалось бы, сейчас будет исполнена подача. Впрочем, игрок был иного мнения.
20-летний полузащитник решил нанести прямой удар и не прогадал. Игровой снаряд после попытки Янковича залетел точно за воротник голкипера соперника, просто застывшего на месте, наблюдая, как мяч залетает в его владение.
Отметим, что на 55-й минуте "Зрински" оказались в меньшинстве – защитник Йосип Чорлука получил вторую желтую карточку.
Вашему вниманию видео с шедевром в исполнении Янковича.
Уже в конце встречи команды доигрывали в равных составах. Футболист "Тобола" Жарко Томашевич получил предупреждение от арбитра. Впрочем, он оказался не согласен с таким решением, начав кричать на него. За что сразу получил прямую красную карточку и покинул поле.
- Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу боснийцев.
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