Вратарские "ляпы" и голевая феерия: "Реал" совершил мегакамбэк против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов (видео)

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин провел поединок на скамейке для запасных.

Мадридский "Реал" разгромил "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок на стадионе "Энфилд" завершился со счетом 2:5 .

Хозяева поля вышли вперед на 4-й минуте. Дарвин Нуньес ударом пяткой красиво замкнул передачу с правого фланга от Мохамеда Салаха.

Через десять минут подопечные Юргена Клоппа укрепили свое преимущество. В этом им помогла ужасная ошибка голкипера "сливочных" Тибо Куртуа – бельгиец перед собственными воротами подарил мяч Салаху, а тому оставалось просто отправить его в сетку.

Впрочем, еще до перерыва "бланкос" сумели восстановить паритет. На 21-й минуте Винисиус Жуниор сократил отставание своей команды, пробив под дальнюю штангу с левого угла штрафной.

А на 36-й минуте тот же Винисиус сравнял счет. Вратарь "мерсисайдцев" Алиссон Беккер грубо ошибся – выбивая мяч, он попал в ногу вингеру "Реала", после чего круглый отлетел в сетку.

После перерыва "Королевский клуб" не сбавил обороты и продолжил оформлять камбэк. На 47-й минуте Эдер Милитао вывел мадридцев вперед, головой замкнув подачу Луки Модрича со штрафного с левого фланга.

А затем дубль оформил действующий обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема. На 55-й минуте французский форвард забил с рикошетом от Джо Гомеса.

А еще через двенадцать минут Бензема в штрафной соперника получил передачу от Винисуса, хладнокровно положил защитников "Ливерпуля" на газон и расстрелял пустые ворота.

Отметим, что украинский вратарь испанского клуба Андрей Лунин провел этот поединок на скамейке для запасных.

Обзор матча

Ответный матч между "Реалом" и "Ливерпулем" будет сыгран в среду, 15 марта, на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

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