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ТСН в социальных сетях

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Проспорт
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Вратаря сборной Украины по хоккею мобилизовали в ВСУ

Эдуард Захарченко был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Эдуард Захарченко

Эдуард Захарченко / © Федерация хоккея Украины

Голкипера хоккейного клуба "Кременчуг" и сборной Украины Эдуарда Захарченко мобилизовали в ВСУ.

Об этом сообщил портал "Футбол 24+" со ссылкой на слова игрока.

Захарченко, которому 30 лет, с весны 2025-го защищал цвета "Кременчуга". За полтора сезона он помог команде стать чемпионом и вице-чемпионом Украины.

В сентябре 2025-го Эдуард стал MVP розыгрыша Кубка Украины. На турнире он отыграл "на ноль" три матча из трех.

Захарченко весной 2025-го стал автором заброшенной шайбы. Это позволило Эдуарду стать первым голкипером в истории чемпионатов Украины, который отличился голом.

Захарченко имеет в своем активе 47 матчей за национальную сборную Украины.

С началом полномасштабного вторжения российской армии в Украину он попал в Херсоне в оккупацию. Однако голкипер в итоге смог уехать из оккупированного города.

Ранее сообщалось, что ТЦК мобилизовал известного экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
472
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