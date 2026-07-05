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Вратаря сборной Украины по хоккею мобилизовали в ВСУ
Эдуард Захарченко был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины.
Голкипера хоккейного клуба "Кременчуг" и сборной Украины Эдуарда Захарченко мобилизовали в ВСУ.
Об этом сообщил портал "Футбол 24+" со ссылкой на слова игрока.
Захарченко, которому 30 лет, с весны 2025-го защищал цвета "Кременчуга". За полтора сезона он помог команде стать чемпионом и вице-чемпионом Украины.
В сентябре 2025-го Эдуард стал MVP розыгрыша Кубка Украины. На турнире он отыграл "на ноль" три матча из трех.
Захарченко весной 2025-го стал автором заброшенной шайбы. Это позволило Эдуарду стать первым голкипером в истории чемпионатов Украины, который отличился голом.
Захарченко имеет в своем активе 47 матчей за национальную сборную Украины.
С началом полномасштабного вторжения российской армии в Украину он попал в Херсоне в оккупацию. Однако голкипер в итоге смог уехать из оккупированного города.
Ранее сообщалось, что ТЦК мобилизовал известного экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины.