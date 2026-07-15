Вратарю сборной Испании покорился уникальный рекорд чемпионатов мира

Унаи Симон / © Associated Press

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Вратарь сборной Испании Унаи Симон установил уникальный рекорд чемпионатов мира по футболу.

Во вторник, 14 июля, "Фурия Роха" одолела Францию (2:0) в полуфинале ЧМ-2026 и стала первым финалистом турнира.

Симон сохранил свои ворота "сухими", благодаря чему ему покорилось историческое достижение.

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Он стал первым голкипером в истории Мундиалей, который не пропустил в шести матчах на одном турнире.

По этому показателю Симон обошел сразу 7 вратарей, которые имели по 5 клиншитов: нидерландца Яна Йонгблуда (1974), итальянца Вальтера Дзенгу (1990), бразильца Клаудио Таффарела (1994), француза Фабьена Бартеза (1990), немца Оливера Кана (2002), итальянца Джанлуиджи Буффона (2006) и испанца Икера Касильяса (2010).

Кроме того, Симон побил рекорд Касильяса по числу "сухих" матчей за сборную Испании на чемпионатах мира.

Для Симона матч против французов стал восьмым без пропущенных мячей на мировых первенствах. На счету легендарного Касильяса семь "сухих" поединков на Мундиалях.

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Стоит отметить, что Икер выступал на четырех чемпионатах мира, в то время как для Симона этот ЧМ — только второй в карьере.

Всего в составе испанской сборной Унаи провел 65 матчей, в которых пропустил 49 мячей и 30 раз сыграл "на ноль".

В финале ЧМ-2026 испанцы сразятся с победителем второго полуфинала, в котором в среду, 15 июля, в 22:00 по киевскому времени встретятся Англия и Аргентина.

Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция поборется против проигравшего в полуфинале Англия — Аргентина.

Ранее сообщалось, что сборная Испании повторила исторический рекорд по самой длинной серии без поражений.

Также мы рассказывали, что тренер сборной Франции пожаловался на судейство в полуфинале ЧМ-2026 против Испании.

Кроме того, легендарный тренер готов возглавить сборную Франции после ЧМ-2026.

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