"Время есть": Шевченко прокомментировал ситуацию со своим будущим в сборной Украины

"Время есть": Шевченко прокомментировал ситуацию со своим будущим в сборной Украины

Наставник "сине-желтых" имеет действующий контракт до конца 2022 года.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после завершения выступлений на Чемпионате Европы-2020 прокомментировал ситуацию со своим будущим.

"Останусь ли я на своем посту? Сперва мы вернемся в Украину. Затем подведем итоги, отчитаемся о проделанной работе. И уже потом как УАФ, так и я примем решение. Есть время. Никто никуда не спешит", - цитирует Шевченка Sport.ua.

Также главный тренер "сине-желтых" высказался о травме полузащитника Руслана Малиновского, которая не позволила ему сыграть в четвертьфинале Евро-2020 с Англией.

"У него травма, которая не позволила ему принять участие в сегодняшней игре. Мы надеялись, что он восстановится, но у него очень болит приводящая мышца.

Он попробовал сегодня утром потренироваться, но сразу стало понятно, что он еще не восстановился. Поэтому мы даже не стали включать его в заявку на игру", - сказал Шевченко.

Сборная Украины разгромно проиграла Англии со счетом 0:4 и не смогла пробиться в полуфинал Евро-2020.

и не смогла пробиться в полуфинал Евро-2020. Шевченко возглавляет "сине-желтых" с лета 2016 года. Его контракт действует до конца 2022-го.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку