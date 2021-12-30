Время играет за Ломаченко: абсолютного чемпиона мира в легком весе хотят заставить драться с украинцем

Время играет за Ломаченко: абсолютного чемпиона мира в легком весе хотят заставить драться с украинцем

Джорджа Камбососа могут обязать защищать титулы в бою с Василием.

Всемирная боксерская организация (WBO) готовится санкционировать бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе австралийцем Джорджем Камбососом и украинцем Василием Ломаченко.

По информации Boxingnews 24, уже в январе может быть принято официальное решение. В таком случае 28-летнему Камбососу в следующем поединке придется защищать свои пояса от посягательств 33-летнего Ломаченко.

Сообщается, что промоутер украинца Боб Арум активно настаивает, чтобы WBO санкционировала именно бой Камбососа с Ломаченко. Если же австралиец хочет избежать встречи с Василием, то ему следует как можно быстрее договориться о бое с другим соперником, прежде чем WBO начнет действовать.

Кроме Ломаченко, наиболее реальным и финансово привлекательным вариантом для Камбососа называют бой с Дэвином Хейни. Ранее Джордж заявлял, что также хочет подраться против Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии.

Если же WBO опередит австралийского чемпиона и санкционирует его бой против Ломаченко, Камбососу будет сложно отказаться от битвы с украинцем, сохранив все пояса.

В активе Камбососа 20 побед (10 - нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе. На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий единогласным решением судей победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

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