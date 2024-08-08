Время исполнить обещание: Усик отреагировал на завоеванное Хижняком "золото" Олимпиады-2024

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на завоевание Александром Хижняком золотой медали Олимпийских игр-2024 в Париже.

На своей странице в Instagram он опубликовал кадр с трансляции после завершения финального поединка, где украинский боксер радуется победе.

"Слава Богу. Слава Украине", – лаконично подписал Усик.

Александр Усик поздравил Александра Хижняка с "золотом" Олимпиады-2024

Добавим, что Усик перед началом Олимпиады в Париже пообещал из собственного кармана заплатить солидные премиальные украинским боксерам, которые выиграют медали. Золотую награду он оценил в 100 тысяч долларов, серебряную – в 75, а бронзовую – в 50 тысяч долларов.

После своей победы в финале Хижняк рассказал о поддержке Усика, который уже успел поздравить новоиспеченного олимпийского чемпиона.

"Александр Усик для меня – человек с большой буквы, я его очень уважаю, очень ценю как спортсмена, как семьянина. Я очень благодарен ему за его поддержку. Он один из первых поддержал меня после Олимпиады в Токио. Он позвонил и сказал мне, что я молодец, что это очень важная медаль для нашей страны. Жена писала, что он также поздравлял меня в социальных сетях. Я его очень уважаю, очень благодарен ему.

Ставлю его для себя в качестве примера – как он ведет себя, его позиция как спортсмена, как семьянина, как человека. Очень приятно было, что он перед Играми приехал к нам, поддержал, даже финансово пообещал награды. И вообще просто что он хороший человек, человечный. Для меня это очень ценно.

Я бы хотел ему передать привет, поблагодарить его, что у него такая позиция есть, что он человечен. Я им очень горжусь. Вся страна болела за него, когда он боксировал с Фьюри, и сейчас болеет. Для меня он очень приятный. Я ему очень благодарен", – передает слова Хижняка корреспондентка Tribuna.com Ирина Козюпа.

Хижняк в финале Олимпиады-2024 в весовой категории до 80 кг раздельным решением судей (3:2) одолел казахстанца Нурбека Оралбая, который является действующим чемпионом мира.

После завоевания олимпийского "золота" Хижняк на церемонии награждения прослезился во время исполнения гимна Украины.

Для 29-летнего "Полтавского танка" это вторая олимпийская награда в карьере и первая золотая, на Играх-2020 в Токио он был серебряным призером. Тогда Александр дошел до финала в весовой категории до 75 кг, но в бою за "золото" проиграл нокаутом бразильцу Герберту Соузе.

Медаль Хижняка стала восьмой для Украины на нынешней Олимпиаде. Теперь в копилке "сине-желтых" три золотые, две серебряные и три бронзовые награды. С этим показателем Украина занимает 17-ю позицию в медальном зачете.

Еще одну медаль, как минимум серебряную, Украине гарантировал борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, который вышел в финал. Поединок за "золото" с его участием состоится в четверг, 8 августа. В тот же день еще один представитель нашей страны в греко-римской борьбе Жан Беленюк после поражения в полуфинале сразится за бронзовую награду.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

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