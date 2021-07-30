"Время попрощаться": украинская легкоатлетка-депутат завершает карьеру после Олимпиады в Токио

"Время попрощаться": украинская легкоатлетка-депутат завершает карьеру после Олимпиады в Токио

38-летняя призер Игр-2012 Ольга Саладуха не прошла в финал на нынешней Олимпиаде.

Одна из самых титулованных легкоатлеток в истории Украины Ольга Саладуха, специализирующаяся в тройном прыжке, намерена завершить карьеру после Олимпийских игр-2020.

На соревнованиях в Токио 38-летняя спортсменка, которая является действующим депутатом Верховной Рады, не смогла преодолеть квалификацию в тройном прыжке. Лучший ее прыжок был на 13,91 м, а для выхода в финал нужно было показать результат 14,40 м или попасть в топ-12.

"Все сделала с тренером, чтобы выступать на высоком, достойном уровне. Жаль только, что это, пожалуй, последний старт и пришло время попрощаться с карьерой. Это все. Очень больно. Эмоции не передать", - сказала легкоатлетка в интервью Суспільне Спорт.

Саладуха - чемпионка мира и Европы в тройном прыжке. В 2012 году она принесла Украине бронзовую медаль Олимпиады в Лондоне.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, и пловец Михаил Романчук.

Смотрите результаты украинцев на Олимпиаде-2020 за 30 июля в нашей онлайн-трансляции.

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