"Время прощаться": украинский легионер анонсировал свой уход из бельгийского клуба

"Время прощаться": украинский легионер анонсировал свой уход из бельгийского клуба

Украинский полузащитник Роман Безус летом сменит команду.

Экс-футболист сборной Украины покинет бельгийский "Гент" по завершении текущего сезона.

Об этом 31-летний хавбек сообщил на своей странице в Instagram.

"Время прощаться. "Буйволы", увидимся завтра", - написал украинец.

Безус выступал за "Гент" с 2018 года. На счету Романа 119 матчей, 18 голов и 18 ассистов в составе "буйволов".

В этом сезоне он сыграл 26 матчей в чемпионате Бельгии, в которых забил 3 гола и отдал четыре результативных передачи.

Последний матч за "буйволов" Безус может провести 21 мая - команда украинца дома примет "Шарлеруа".

Отметим, что "Гент" досрочно вышел в плей-офф чемпионата Бельгии за место в Лиге конференций, где сыграет с "Антверпеном".

Напомним, экс-лидер сборной Украины Коноплянка продлил контракт с польским клубом.

Читайте также:

Российские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины (фото)

Вместо символа России: стадион "Десны" хотят назвать в честь погибшего фаната черниговского клуба

Украинский гимнаст решил бойкотировать престижные соревнования в Италии из-за россиянина