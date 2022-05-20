"Время прощаться": украинский легионер анонсировал свой уход из бельгийского клуба

Украинский полузащитник Роман Безус летом сменит команду.
Экс-футболист сборной Украины покинет бельгийский "Гент" по завершении текущего сезона.
Об этом 31-летний хавбек сообщил на своей странице в Instagram.
"Время прощаться. "Буйволы", увидимся завтра", - написал украинец.
Безус выступал за "Гент" с 2018 года. На счету Романа 119 матчей, 18 голов и 18 ассистов в составе "буйволов".
В этом сезоне он сыграл 26 матчей в чемпионате Бельгии, в которых забил 3 гола и отдал четыре результативных передачи.
Последний матч за "буйволов" Безус может провести 21 мая - команда украинца дома примет "Шарлеруа".
Отметим, что "Гент" досрочно вышел в плей-офф чемпионата Бельгии за место в Лиге конференций, где сыграет с "Антверпеном".
Напомним, экс-лидер сборной Украины Коноплянка продлил контракт с польским клубом.
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