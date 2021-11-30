Врезался в дерево: французский лыжник попал в больницу с дыркой в ноге (фото)

Спортсмен ошибся при спуске с трассы и вылетел за ее пределы.
Французский горнолыжник Адриен Тео получил дыру в ноге после падения в ходе подготовки к соревнованиям по супергигантскому слалому в штате Колорадо в США.
Об этом сообщает The Sun.
По словам Тео, он ошибся при спуске с трассы и вылетел за ее пределы, где врезался в дерево. Спортсмен получил перелом большой берцовой кости, повреждение руки с разрывом трицепса. Кроме того, ветка дерева проткнула ему ногу, в результате чего в его бедре образовалась так называемая дыра. Горнолыжник попал в больницу, его дважды прооперировали.
"Мне очень повезло, учитывая обстоятельства, ничего жизненно важного затронуто не было, а это самое главное", – цитирует спортсмена издание.
Тео – бронзовый призер чемпионата мира-2015, участник Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи, а также победитель трех этапов Кубка мира.
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