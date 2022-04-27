"Все будут готовы играть за Украину, за наших военных": лидер волейбольной сборной - об участии в ЧМ-2022

"Все будут готовы играть за Украину, за наших военных": лидер волейбольной сборной - об участии в ЧМ-2022

Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий прокомментировал попадание национальной команды в Чемпионат мира-2022.

В апреле Международная федерация волейбола объявила, что мужская сборная Украины по волейболу выступит на ЧМ-2022 вместо дисквалифицированной России. Причиной этого решения стала полномасштабная война, которую Российская Федерация развязала на территории Украины.

О том, какой была реакция на эту новость, капитан украинской команды Олег Плотницкий рассказал в комментарии Суспільне Спорт.

"Конечно, эта новость подняла настроение, ведь мы этого ждали. После чемпионата Европы нам не хватило несколько баллов, потому что Китай тогда на чемпионате Азии выиграл бронзовые медали, чего не было уже шесть лет. Они выиграли как раз в тот год, когда мы поднимались в рейтинге, побеждали, все было хорошо, если не ошибаюсь, нам не хватило пять или шесть баллов.

Мы сыграли два матча по 3:2. Если бы мы выиграли их по 3:1 или 3:0, то поехали бы спокойно на Чемпионат мира. Будем работать, готовиться. Будем играть "Золотую лигу", которая станет подготовительным этапом.

Международная федерация затягивала с оглашением этого решения. Наверное, у них были причины. Но хорошо, что так вышло. Думаю, что все будут готовы играть за Украину, за наших военных, которые сейчас защищают нас. Мы будем мотивированы больше всех", - подчеркнул Плотницкий.

Украина сыграет на Чемпионате мира по волейболу впервые с 1998 года. Соперниками "сине-желтых" в группе A будут команды Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.

Чемпионат мира-2022 по волейболу состоится в Польше и Словении, которые примут турнир вместо отстраненной России.

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