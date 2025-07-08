"Все будут шокированы": Дюбуа сделал громкое заявление перед реваншем с Усиком

Даниель Дюбуа / © @queensberrypromotions

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Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниель Дюбуа сделал громкое заявление перед реваншем с обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

Британский боксер считает, что сейчас является "лучшей версией себя", а также пообещал шокировать всех во время боя с украинцем.

"После первого боя я провел еще три поединка. Даже тот тренировочный лагерь дал мне многое для последующих боев. Я стал лучше, выносливее, более подготовленным. Я лучшая версия себя, настоящий боец. Я готов к войне.

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На этот раз все будет иначе. Все, кто думает, что все будет как раньше, будут шокированы, даже команда Усика. Я лучше знаю себя, больше доверяю себе как бойцу. Я не могу дождаться", – сказал Дюбуа в комментарии DAZN Boxing.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

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В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Также мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш.