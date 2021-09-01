"Все было ОК": звезда украинского спорта призналась, что занималась сексом на Олимпиаде в Токио

"Все было ОК": звезда украинского спорта призналась, что занималась сексом на Олимпиаде в Токио

Неожиданное заявление титулованной атлетки.

Звездная украинская фехтовальщица Ольга Харлан призналась, что она занималась сексом во время Олимпийских игр-2020 в Токио.

"Секс на Олимпиаде? Был. У меня там парень был. Мы же должны были зачекиниться. Кровати там нормально все выдерживали. Все было ОК. Когда он был? Не перед соревнованиями... После. Поэтому у меня и нет медали", - сказала Ольга.

К Олимпиаде-2020 в Токио Харлан подошла в роли лидера мирового рейтинга и главного фаворита на "золото" в соревнованиях саблисток. Однако украинка сенсационно проиграла уже в первом раунде и завершила выступления в столице Японии.

Позже Ольга сообщила, что берет паузу в спортивной карьере.

Харлан - многократная чемпионка мира и Европы.

На счету Ольги четыре олимпийские медали Пекина-2008 ("золото"), Лондона-2012 ("бронза") и Рио-де-Жанейро-2016 ("бронза" и "серебро").

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